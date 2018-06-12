США и КНДР как можно скорее реализуют соглашение, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. США и КНДР договорились как можно скорее реализовывать соглашение, достигнутое в Сингапуре, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы согласились провести активные переговоры по реализации соглашения как можно скорее", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Совместное заявление предусматривает четыре пункта. В частности, КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США.