12:1712.06.2018
(обновлено: 12:57 12.06.2018)
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СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. США и КНДР договорились как можно скорее реализовывать соглашение, достигнутое в Сингапуре, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы согласились провести активные переговоры по реализации соглашения как можно скорее", — сказал Трамп на пресс-конференции.
Совместное заявление предусматривает четыре пункта. В частности, КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности США.
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Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре