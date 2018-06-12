Площадь лесного пожара в Эстонии достигла 200 гектаров

ТАЛЛИН, 12 июн — РИА Новости. Эстонские спасатели продолжают тушение масштабного лесного пожара в районе деревни Википалу волости Ания Харьюского уезда, который уже охватил площадь в 200 гектаров, сообщил во вторник Спасательный департамент республики.

Сообщение о пожаре в деревне Википалу поступило в Центр тревоги в понедельник. Когда на место прибыли спасатели, площадь возгорания составляла около 40 гектаров. В течение дня из-за сильного ветра огонь охватил уже около 160 гектаров, а к утру вторника площадь возгорания достигла 200 гектаров.

"Площадь пожара достигла 200 гектаров. В его тушении участвуют до 166 человек — сотрудники Спасательного департамента, члены военизированного ополчение "Кайтселиит" ("Союз обороны"), добровольцы, местные жители и вертолет департамента полиции и погранохраны. Стихший к ночи ветер и небольшой дождь помогли замедлить распространение пожара", — говорится в сообщении.

Жаркая погода длится в Эстонии уже около месяца, поэтому периодически вспыхивают новые очаги лесных пожаров. Работы по тушению идут практически беспрерывно. Спасатели предполагают, что может встать вопрос о полном запрете на посещение лесов.