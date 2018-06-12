Президент Армении поздравил Путина с Днем России

ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян направил во вторник поздравительное послание главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщили в его пресс-службе.

"Этот знаменательный день положил начало системным преобразованиям в государственном строительстве и социально-экономическом развитии страны, в сфере образования, науки и культуры, которыми братский народ России гордится по праву. Достигнутые успехи еще более упрочили роль и авторитет страны в мировых делах", — говорится в послании президента, размещенном на его сайте.

Саркисян подчеркнул, что глубокие корни взаимоотношений народов двух стран, опирающиеся на прочные узы многовековой дружбы, доверия и взаимной помощи, способствуют наращиванию двустороннего союзнического взаимодействия Армении и России.

"Уверен, что поступательное развитие многогранных межгосударственных отношений будет и впредь вытекать из коренных интересов наших народов и стран, содействовать обеспечению региональной и международной безопасности", — отмечается в послании.

Президент Армении пожелал Путину крепкого здоровья и благополучия, а всем россиянам – мира и процветания.