Исполняющий обязанности главы ЛНР поздравил соотечественников с Днем России

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил всех соотечественников с Днем России.

"От себя лично и от имени всех жителей Луганской Народной Республики поздравляю вас с Днем России! Этот праздник с каждым годом приобретает все большую масштабность в мировом и историческом контексте по мере укрепления суверенитета и мощи России", — отметил Пасечник в официальном обращении, опубликованном на сайте главы ЛНР.

Он подчеркнул, что Российская Федерация стала правопреемницей "великого государства" Советский Союз и шаг за шагом наращивает свой потенциал.

"Россия возрождается! Мы с народом России разделяем не только наше общее историческое прошлое, но и отстаиваем единые культурные ценности, сохраняя традиции отцов для грядущих поколений. Мы радуемся сегодняшним достижениям и успехам многонационального народа, с верой и надеждой смотрим в будущее", — говорится в обращении.

И.о. главы ЛНР подчеркнул, что общая вера в Россию, ее колоссальная помощь позволяет с честью пройти "все испытания и трудности, выпавшие на долю Донбасса".

"Сегодня, благодаря братскому русскому народу мы уже ставим перед собой амбициозные цели развития республики… Желаю вам мира, стабильного поступательного развития, процветания великой стране и великому народу", — подчеркнул Пасечник.