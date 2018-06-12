Исполняющий обязанности главы ЛНР поздравил соотечественников с Днем России

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил всех соотечественников с Днем России.
Он подчеркнул, что Российская Федерация стала правопреемницей "великого государства" Советский Союз и шаг за шагом наращивает свой потенциал.
"Россия возрождается! Мы с народом России разделяем не только наше общее историческое прошлое, но и отстаиваем единые культурные ценности, сохраняя традиции отцов для грядущих поколений. Мы радуемся сегодняшним достижениям и успехам многонационального народа, с верой и надеждой смотрим в будущее", — говорится в обращении.
И.о. главы ЛНР подчеркнул, что общая вера в Россию, ее колоссальная помощь позволяет с честью пройти "все испытания и трудности, выпавшие на долю Донбасса".
"Сегодня, благодаря братскому русскому народу мы уже ставим перед собой амбициозные цели развития республики… Желаю вам мира, стабильного поступательного развития, процветания великой стране и великому народу", — подчеркнул Пасечник.