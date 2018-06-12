Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на балконе отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Лидеры США и КНДР договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов, согласно совместному заявлению, подписанному во вторник на первом в истории американо-северокорейском саммите в Сингапуре.

"Соединенные Штаты и КНДР привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных", — говорится в подписанном документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам. Документ сфотографировали репортеры президентского пула.

Трамп подписал совместное заявление с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в отеле "Капелла" в Сингапуре.