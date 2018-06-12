Климкин рассказал о встрече глав МИД "нормандской четверки" в Берлине

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" рассмотрели перспективы проведения встречи на уровне лидеров четырех государств в ближайшее время, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

"Мы должны определить, есть ли смысл для встречи на высшем уровне. Мы сегодня говорили о важности такой встречи в ближайшее время. Мы не определяли конкретных дат, а договорились работать дальше для того, чтобы определить общие рамки и оставить два-три вопроса, которые имеют исключительно политическое значение решения глав государств ", — цитирует Климкина агентство УНИАН

Климкин также подчеркнул, что "планы провести такой саммит в ближайшее время есть, но саммит должен быть надлежащим образом подготовлен".