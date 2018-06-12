Китайцы смогут вылепить "гоубули Путина" с 3D-копии оригинала

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Жители китайского города Тяньцзинь в скором времени смогут вылепить точно такие же традиционные пельмени, какой приготовил во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин, ресторан снял 3D-копию с вылепленного Путиным гоубули и намерен распространить эту форму по всем ресторанам своей сети.
Визит российского лидера в Китай прошёл 8-10 июня, в ходе которого он посетил Пекин, Тяньцзинь и Циндао, где принял участие в саммите ШОС. Китайский телеканал ССТV ранее показал кадры, как лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубули — еду, похожую на привычные россиянам пельмени.
Заместитель генерального менеджера сети ресторанов Go Believe Ли Юншань сообщил изданию China Daily, что вылепленный Путиным пельмень не был съеден, его отсканировали на специальном аппарате, чтобы сделать точные 3D-копии, которые выставят в каждом из ресторанов сети, и каждый желающий сможет попробовать сделать такой же гоубули, как вылепил российский лидер.
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Путин приготовил китайские "блины" и "пельмени"
Ли Юншань также рассказал, что пельмень, который вылепил Путин, не совсем стандартный, потому что он не закрыт полностью. Путин сделал гоубули шестью нажатиями пальцев, поэтому такой вид пельменей назовут "Гоубули Путина, сделанный шестью нажатиями".
Как сообщили в ресторане, в минувшие выходные им поступило множество звонков с вопросом, действительно ли Путин готовил у них гоубули и фаршированные блины, сколько они стоят, а также их рецепт.
По данным ресторана, президент РФ приготовил гоубули с крабом, а блин Путина стоил всего 15 юаней (около 2,3 доллара).
Клиенты также интересовались, запустит ли ресторан "Набор Путина", который позволит простым жителям Тяньцзиня отведать те же блюда, которые приготовил российский лидер.
Ли Юншань отметил, что в скором времени клиенты ресторана смогут лепить пельмени, повторяющие форму гоубули Путина.
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.