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Китайцы смогут вылепить "гоубули Путина" с 3D-копии оригинала

Сюжет:
Саммит ШОС в Китае (75)
09:0112.06.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в ПекинеПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Жители китайского города Тяньцзинь в скором времени смогут вылепить точно такие же традиционные пельмени, какой приготовил во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин, ресторан снял 3D-копию с вылепленного Путиным гоубули и намерен распространить эту форму по всем ресторанам своей сети.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Китайские СМИ к визиту Путина запустили викторину на знание России
Визит российского лидера в Китай прошёл 8-10 июня, в ходе которого он посетил Пекин, Тяньцзинь и Циндао, где принял участие в саммите ШОС. Китайский телеканал ССТV ранее показал кадры, как лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубули — еду, похожую на привычные россиянам пельмени.

Заместитель генерального менеджера сети ресторанов Go Believe Ли Юншань сообщил изданию China Daily, что вылепленный Путиным пельмень не был съеден, его отсканировали на специальном аппарате, чтобы сделать точные 3D-копии, которые выставят в каждом из ресторанов сети, и каждый желающий сможет попробовать сделать такой же гоубули, как вылепил российский лидер.

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© РИА Новости
Путин приготовил китайские "блины" и "пельмени"

Путин приготовил китайские блины и пельмени
© РИА Новости
Путин приготовил и попробовал в Китае местную еду
Ли Юншань также рассказал, что пельмень, который вылепил Путин, не совсем стандартный, потому что он не закрыт полностью. Путин сделал гоубули шестью нажатиями пальцев, поэтому такой вид пельменей назовут "Гоубули Путина, сделанный шестью нажатиями".

Как сообщили в ресторане, в минувшие выходные им поступило множество звонков с вопросом, действительно ли Путин готовил у них гоубули и фаршированные блины, сколько они стоят, а также их рецепт.

По данным ресторана, президент РФ приготовил гоубули с крабом, а блин Путина стоил всего 15 юаней (около 2,3 доллара).

Клиенты также интересовались, запустит ли ресторан "Набор Путина", который позволит простым жителям Тяньцзиня отведать те же блюда, которые приготовил российский лидер.

Ли Юншань отметил, что в скором времени клиенты ресторана смогут лепить пельмени, повторяющие форму гоубули Путина.

Официальные и неформальные встречи Путина в Китае
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель КНР Си Цзиньпин встретил прибывшего в Пекин Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа) во время встречи в Пекине. Второй слева: заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Нынешняя поездка Путина - первый визит российского президента в Китай после переизбрания, а также первая встреча лидеров двух стран в этом году.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В качестве приветствия российского президента военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Сначала под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая, а после музыканты исполнили "Катюшу".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкОбщаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Общаясь с прессой, президент России отметил, что "взаимодействие России и Китая носит стратегический характер, основанный на принципах равноправия, добрососедства и доверия".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главы двух стран провели переговоры в узком и широком составах. Владимир Путин отметил, что они прошли в конструктивной, деловой атмосфере.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпиня в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России приготовил и попробовал в Китае местную еду - гоубули. Это блюдо похоже на пельмени. Кроме того, президент вместе с председателем КНР приготовил фаршированные мясом и овощами блины, также являющиеся одним из наиболее популярных китайских блюд.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Во время поездки были заключены соглашения, касающиеся сотрудничества двух стран в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.Орден Дружбы КНР для вручения президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимиру Путину первому из глав государств вручили орден Дружбы Китайской Народной Республики.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанк"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.Председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту РФ Владимиру Путину орден Дружбы КНР. 8 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне", — сказал на церемонии вручения ордена председатель КНР Си Цзиньпин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.Церемония вручения президенту РФ Владимиру Путину ордена Дружбы КНР
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано заявление, в котором отмечается настроенность сторон на углубление сотрудничества по всем направлениям.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин едут на электропоезде в Тяньцзинь. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
После окончания официальных мероприятий лидеры двух стран на скоростном поезде "Хэсе" отправились из Пекина в город-порт Тяньцзинь. По пути поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.Болельщики перед началом товарищеского хоккейного матча юношеских команд из России и КНР в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В Тяньцзине, который находится на берегу Бохайского залива, Путин и Си Цзиньпин посетили товарищеский матч юных хоккеистов двух стран.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПеред началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.Президент РФ Владимир Путин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Перед началом игры политики вышли на лед и пообщались с юными спортсменами.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЛидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения товарищеского хоккейного матча юношеских команд в Тяньцзине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Лидеры двух стран вбросили шайбу в игру, а потом поднялись на трибуну и смотрели матч оттуда.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Тяньцзине.
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