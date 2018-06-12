Китайцы смогут вылепить "гоубули Путина" с 3D-копии оригинала

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Жители китайского города Тяньцзинь в скором времени смогут вылепить точно такие же традиционные пельмени, какой приготовил во время своего визита в Китай президент России Владимир Путин, ресторан снял 3D-копию с вылепленного Путиным гоубули и намерен распространить эту форму по всем ресторанам своей сети.

Визит российского лидера в Китай прошёл 8-10 июня, в ходе которого он посетил Пекин, Тяньцзинь и Циндао, где принял участие в саммите ШОС. Китайский телеканал ССТV ранее показал кадры, как лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубули — еду, похожую на привычные россиянам пельмени.

Заместитель генерального менеджера сети ресторанов Go Believe Ли Юншань сообщил изданию China Daily, что вылепленный Путиным пельмень не был съеден, его отсканировали на специальном аппарате, чтобы сделать точные 3D-копии, которые выставят в каждом из ресторанов сети, и каждый желающий сможет попробовать сделать такой же гоубули, как вылепил российский лидер.

Ли Юншань также рассказал, что пельмень, который вылепил Путин, не совсем стандартный, потому что он не закрыт полностью. Путин сделал гоубули шестью нажатиями пальцев, поэтому такой вид пельменей назовут "Гоубули Путина, сделанный шестью нажатиями".

Как сообщили в ресторане, в минувшие выходные им поступило множество звонков с вопросом, действительно ли Путин готовил у них гоубули и фаршированные блины, сколько они стоят, а также их рецепт.

По данным ресторана, президент РФ приготовил гоубули с крабом, а блин Путина стоил всего 15 юаней (около 2,3 доллара).

Клиенты также интересовались, запустит ли ресторан "Набор Путина", который позволит простым жителям Тяньцзиня отведать те же блюда, которые приготовил российский лидер.

Ли Юншань отметил, что в скором времени клиенты ресторана смогут лепить пельмени, повторяющие форму гоубули Путина.