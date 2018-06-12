СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США и КНДР развивается "особая связь".
Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими".
Трамп пообещал, что "обе стороны будут впечатлены результатами".
Встреча лидеров двух стран проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.