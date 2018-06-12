Трамп оценил состояние отношений США и КНДР после переговоров

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после подписания итогового документа саммита с лидером КНДР Ким Чены Ыном в Сингапуре заявил, что отношения двух стран теперь будут совершенно в иной ситуации.

"Я думаю, что вообще наши отношения с Северной Кореей … теперь в совершенно иной ситуации, чем раньше", — сказал он.

Встреча лидеров двух стран проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.