Ким Чен Ын заявил о хорошем впечатлении от Сингапура

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него сложилось прекрасное впечатление о Сингапуре, где во вторник проходит его встреча с президентом США Дональдом Трампом, и что он намерен учиться на широких знаниях и опыте Сингапура в различных областях.

Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), посвященного осмотру северокорейским лидером различных достопримечательностей Сингапура в понедельник.

"Он (Ким Чен Ын) заявил, что смог подробно узнать о потенциале и развитии экономики Сингапура за время поездки в тот день, добавив, что у него сложилось прекрасное впечатление об этой стране", — говорится в материале ЦТАК.

Лидер КНДР поблагодарил высокопоставленных представителей правительства Сингапура за то, что они "до позднего вечера сопровождали его во время экскурсий".

"Он (Ким Чен Ын) отметил, что Сингапур, как он слышал и ранее, очень чистый и красивый, а каждое здание своеобразно, и что он намерен учиться на широких знаниях и опыте Сингапура в различных областях в будущем", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в Сингапуре проходит саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Встреча проходит в построенном в колониальном английском стиле отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. В скором времени, по данным телеканала CNN со ссылкой на неназванного чиновника, ожидается подписание документа по итогам встречи, в котором стороны признают прогресс в переговорном процессе.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.