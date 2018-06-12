В Японии не менее семи детей госпитализировали из-за запаха в школе

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Руководство одной из младших школ в префектуре Фукуока на юго-западе Японии уведомило о появлении странного запаха в одном из помещений, не менее семи детей были госпитализированы.

По данным телеканала NHK , около 10.30 по местному времени (04.30 мск) учащиеся пятого класса младшей школы почувствовали странный запах в классе, похожий на "запах маникюра". Спустя некоторые время часть детей начали жаловаться на головокружение и тошноту. Не менее семи учеников были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Причины инцидента пока не сообщаются. На месте ведется проверка.