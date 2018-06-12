Стало известно меню рабочего ланча саммита США и КНДР

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Белый дом распространил меню рабочего ланча саммита США-КНДР в Сингапуре — в списке преобладают корейские и французские блюда, есть также малайские и китайские.

На закуску предлагается традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, салат из тертого зеленого манго с осьминогами, а также салат из фаршированных огурцов "Оисон".

Главным блюдом предлагаются тушеные говяжьи ребрышки конфи (томленные в жире) с картофельным гарниром гратен дофинуа, брокколи на пару и соусом из красного вина. Также на выбор предлагается кисло-сладкая свинина с жареным рисом по-яньчжоуски с выдержанным перечным соусом. Третье основное блюдо на выбор — треска под маринадом "Тэгу чорим" с редькой и овощами.

На десерт предлагаются тарталетки с шоколадной глазурью, ванильное мороженое с вишневым пюре и торт по рецепту из французского Сент-Тропе.