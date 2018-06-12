В России продолжает жить "советское зло", заявили в сенате США

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России продолжает жить "советское зло", поэтому возвращать Россию в G8 было бы ошибкой, заявил американский сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм в эфире телеканала ABC News.

Парламентарий не согласен с недавними словами президента США Дональда Трампа о необходимости посадить Россию за стол переговоров в "Большой семерке".

"Это было бы ошибкой. Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живет и здравствует в путинской России. Он (президент России. — Прим. ред.) не друг Соединенным Штатам. Он разрушает демократии повсюду и пытается это сделать у нас на заднем дворе", — сказал политик.

При этом Грэм признал, что диалог с Москвой необходимо продолжать.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".