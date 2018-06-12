Климкин назвал переговоры "нормандской четверки" полезными

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал министерские переговоры "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине полезными, в том числе потому, что в ходе дискуссии были затронуты вопросы, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате".
Итогами переговоров, по словам Климкина, стали две "хорошие новости". Одна из них заключается в том, что после определенной паузы снова состоялась "реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов". Второй хорошей новостью глава МИД Украины назвал реальную возможность обсудить вопросы освобождения украинских "политических заключенных и заложников формата миротворческой миссии".
По данным УНИАН, стороны договорились о дальнейшей совместной работе в разных форматах, в том числе планируется встреча "на уровне политических директоров".