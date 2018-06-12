Ким Чен Ын прибыл на остров Сентоса на саммит с Трампом

Ким Чен Ын едет на остров Сентоса на саммит с Трампом. 12.06.2018

Ким Чен Ын едет на остров Сентоса на саммит с Трампом. 12.06.2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на сингапурский остров Сентоса, где во вторник пройдет его историческая встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РИА Новости.

Кортеж Ким Чен Ына миновал въезд на мост, ведущий на остров, и прибыл туда секунды спустя.

Первый в истории американо-северокорейский саммит будет проходить в гостинице "Капелла" на Сентосе, отделенной от остальной части Сингапура мостом.

Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.