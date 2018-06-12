Трамп прибыл на остров Сентоса на саммит с Ким Чен Ыном

Трамп едет на остров Сентоса на саммит с Ким Чен Ыном. 12.06.2018

Трамп едет на остров Сентоса на саммит с Ким Чен Ыном. 12.06.2018

СИНГАПУР, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл во вторник утром из своего отеля "Шангри-ла" в Сингапуре на остров Сентоса, где он проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Первый в истории американо-северокорейский саммит будет проходить в гостинице "Капелла" на Сентосе, отделенной от остальной части Сингапура мостом.

Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.