СИНГАПУР, 12 июня — РИА Новости, Михаил Тургиев. За пару часов до начала исторического саммита лидеров США и КНДР, который должен пройти 12 июня на сингапурском острове Сентоса, на подступах к нему приняты меры безопасности, однако движение по единственному соединяющему остров в берегом мосту продолжалось в полном объеме, передает корреспондент РИА Новости.

Это относится как к автомобильной, так и к пешеходной частям моста.

Вдоль дороги, ведущей к Сентосе, выставлены наряди полиции. Там же уже занимают места журналисты, чтобы заснять проезд кортежей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Торговый центр, из которого на остров ходит двусоставный шаттл по монорельсу, открыт, несмотря даже на то, что все магазины и рестораны пока закрыты. Первые составы монорельса уже тоже курсируют в сторону острова и обратно. Единственное, что отличает это место от обычного дня, это заграждение на открытую смотровую площадку третьего, самого высокого уровня. Охрана просит удалиться оттуда, однако никаких ограничений на пребывание на таком же балконе уровнем ниже, откуда так же хорошо видно проходящую буквально под ним дорогу на Сентосу, нет.

Вдоль дороги выставлены металлические ограждения, затянутые оранжевыми полотнищами с названием острова.

В проливе между Сентосой и берегом дежурят катера полиции. От моста видно по одному с каждой его стороны.

Примерно в 8.20 по местному времени (3.20 мск) сюда прибыл кортеж Трампа. Когда ожидается Ким Чен Ын, неизвестно, но начало встречи запланировано на 9.00 (4.00 мск).