Схватка орангутанга с бульдозером попала на видео

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Индонезии орангутанг напал на бульдозер, пытаясь остановить его от разрушения леса. Схватка животного с машиной попала на видео.

Как сообщает организация по спасению животных International Animal Rescue (IAR) в Facebook , ролик снят еще в 2013 году, но обнародовать его решили на прошлой неделе.

На кадрах видно, что обезьяна пытается захватить ковш бульдозера, но машинист поднимает его, отчего орангутанг теряет равновесие и падает. После этого разъяренное животное направляется к кабине. Однако на этом активисты IAR остановили обезьяну: они выстрелили в нее дротиком со снотворным и унесли в безопасное место.

В организации отмечают, что подобные инциденты в Индонезии стали происходить все чаще. Бесконтрольная вырубка лесов заставляет животных покидать леса, а это нередко приводит к плачевно заканчивающимся конфликтам с людьми.