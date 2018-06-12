Парубий призвал французский бизнес идти на Украину вместо участия в "СП-2"

МОСКВА, 12 июня — РИА Новости. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал деловому сообществу Франции не участвовать в строительстве газопровода "Северный поток — 2", а идти вместо этого на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Во время встречи с председателем национального собрания Франции Франсуа де Руж призвал французский бизнес отказаться от участия в сомнительном проекте по строительству NordStream2. Зато пригласил французский бизнес приходить на украинский рынок", — отметил Парубий.

Спикер Рады с 10 по 15 июня совершит визиты во Францию и Великобританию, передает УНИАН.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.