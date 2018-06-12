В США предложили законодательно запретить Трампу принимать Россию в G7

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Американский сенатор Роберт Менендес внес поправку в военный бюджет, которым предлагает запретить президенту США Дональду Трампу принимать Россию обратно в "большую семерку".

Трамп ранее заявил, что Россия должна быть за столом переговоров в "семерке". Семь стран тогда еще "восьмерки" отказались участвовать в заседаниях с Россией в 2014 году из-за разногласий по Украине.

Расчет Менендеса строится на том, что в случае принятия военного бюджета конгрессом Трамп получит выбор — подписать бюджет целиком или наложить на законопроект вето, которое может преодолеть конгресс. Подобный прием постоянно используют в конгрессе для того, чтобы заставить президента согласиться с теми или иными политическими мерами.

По заявлению Менендеса, Трамп "игнорирует злонамеренное поведение" российского руководства. "Ни один мировой лидер, помимо Владимира Путина, не должен серьезно рассматривать то, чтобы наградить Россию членством в G7", — заявил Менендес.

Поправка предлагает президенту немедленно отозвать свое заявление о возможном принятии России в клуб. Более того, от Трампа требуется заявить, что Россию никогда не примут в G7, "пока она не прекратит подрывать правила миропорядка" и не вернет Украине Крым.

Ранее Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял РИА Новости, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".