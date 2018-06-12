В США поручили ужесточить предоставление убежища жертвам домашнего насилия

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Генпрокурор США и глава министерства юстиции Джефф Сешнс поручил ужесточить критерии предоставления убежища лицам, страдающим от домашнего насилия.

Соответствующее поручение Сешнс дал в рамках пересмотра дела иммигрантки из Сальвадора, которая обратилась за убежищем в США, ссылаясь на насилие со стороны своего мужа. Ранее иммиграционный суд удовлетворил ее просьбу, но теперь генпрокурор отменил это решение.

Поясняя свое решение, опубликованное в понедельник на сайте минюста, Сешнс отметил, что "закон об убежище не является общим законом о трудностях". Кроме того, он напомнил, что женщина пересекла границу нелегально и первоначально заявила, что прибыла в США в поисках работы и жилья".

В итоге Сешнс дал указание иммиграционным судам, которые находятся в его подчинении, тщательнее изучать подобные случаи обращения за предоставлением убежища и предоставлять его только представителям "особых социальных групп". Кроме того, во внимание должны будут приниматься такие обстоятельства, как возможность переезда человека внутри своей страны и возможность местных властей защитить его.