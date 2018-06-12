БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Консультации экспертов в связи с реализацией положения о придании особого статуса Донбассу по "формуле Штайнмайера" будут продолжены, заявил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи на вилле Борзиг.

"Что касается политических вопросов, таких как реализация особого статуса… по так называемой "формуле Штайнмайера" применительно к локальным выборам — мы договорились продолжить консультации экспертов, которые продолжаются с 2016 года, но которые в настоящее время прерваны", — сказал Маас.