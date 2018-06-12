Киев не позволяет закрепить "формулу Штайнмайера", заявил Лавров

БЕРЛИН, 12 июня — РИА Новости. Правительство Украины не позволяет юридически закрепить ранее выработанную в рамках переговоров в "нормандском формате" "формулу Штайнмайера", регулирующую вопрос вступления в силу закона об особом статуса Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несмотря на то, что эта "формула Штайнмайера" была одобрена в 2015 году, подтверждена в 2016 году, до сих пор наши украинские коллеги не позволяют этой формуле по договоренности лидеров лечь на бумагу и обрести какую-то юридическую значимость", — заявил он по итогам переговоров "нормандской четверки" в Берлине.

"И сегодня об этом тоже говорил, и наши французские и германские коллеги нас в этом поддержали. Надеюсь, что сигналы, которые мы сегодня транслируем отсюда во внешний мир, возымеют свое действие", — добавил министр, имея в виду разведение сторон в районе населенных пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская и закрепление "формулы Штайнмайера".