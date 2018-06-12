Лавров опроверг обсуждение Донбасса в контексте ЧМ по футболу

БЕРЛИН, 12 июн — РИА Новости. Главы МИД "нормандской четверки" на встрече в Берлине не обсуждали ситуацию в Донбассе в контексте предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

"Нет, не обсуждали", — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется, что Киев не пойдет на провокации в Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу, в противном случае это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.