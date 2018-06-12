"Нормандская четверка" обсудила разведение сил в Станице Луганской

БЕРЛИН, 12 июня — РИА Новости. Главы МИД "нормандской четверки" обсудили разведение сил украинской армии и ополченцев в районе Станицы Луганской в Донбассе, Россия указала на несоблюдение Киевом ранее достигнутых в этом отношении договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы привлекли внимание к тому, что в октябре 2016 года лидеры "нормандского формата", "нормандской четверки" лично занимались этой ситуацией и договорились о том, что в трех конкретных населенных пунктах — Петровском, Золотом и Станице Луганской — будет разведение сил и средств сторон, и эта договоренность до сих пор не выполнена", — заявил глава МИД РФ по итогам переговоров "нормандской четверки" в Берлине.

Он напомнил, что в Петровском и Золотом это было сделано после того, как украинские силы вернулись в эти "серые зоны".

"Что касается Станицы Луганской, мы сегодня акцентировали внимание на требовании украинского правительства начать разведение только в случае семи дней полной тишины, полного соблюдения прекращения огня. Мы привели сегодня факты, которые говорят, что миссия ОБСЕ более 20 раз фиксировала семи и более дневные периоды полного прекращения огня, несмотря на это украинская сторона открывается выполнять договоренности лидеров "нормандского формата" о разведении сил и средств. Сегодня, мы надеемся, наши германские и французские коллеги подтвердят важность выполнения того, о чем лидеры договаривались", — добавил российский министр.