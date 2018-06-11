Отец убитого в Тбилиси подростка временно прекратил акцию протеста

ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Отец убитого 16-летнего подростка Заза Саралидзе заявил, что прекращает масштабные акции протеста на неделю и за это время вновь ожидает выполнения последних требований — отставки главы МВД и министра юстиции.

Саралидзе заявил журналистам в понедельник поздно вечером, что он также намерен принять личное участие в процессе расследования дела вместе с парламентской следственной комиссией, следовательно, у него не остается времени для акций.

"Я прекращаю митинги на неделю и за это время вновь жду, что мои требования будут выполнены. Акции солидарности, при желании, могут продолжиться", — заявил Саралидзе журналистам.

Представители политических партий, которые принимали участие в митингах вместе с Саралидзе, приветствуют его призыв взять тайм-аут на неделю.

В ходе драки школьников из-за множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе.

По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела.