СМИ сообщили, почему Трамп вернется из Сингапура "раньше запланированного"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын установил крайний срок окончания саммита с американским президентом в Сингапуре, что подтолкнуло Дональда Трампа возвращаться в США "раньше запланированного", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух американских чиновников.
По информации Блумберг, ожидается, что Ким Чен Ын вылетит в КНДР около 16.00 по сингапурскому времени (11.00 мск), то есть, спустя семь часов после начала встречи. Трамп отправится в США в 19.00 по сингапурскому времени (14.00 мск), передает агентство.
Ранее глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан заявлял, что встреча Трампа и Ким Чен Ына, намеченная на 12 июня, может продолжиться и на следующий день.
Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.