СМИ сообщили, почему Трамп вернется из Сингапура "раньше запланированного"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунгом перед саммитом с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 11 июня 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунгом перед саммитом с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 11 июня 2018

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын установил крайний срок окончания саммита с американским президентом в Сингапуре, что подтолкнуло Дональда Трампа возвращаться в США "раньше запланированного", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух американских чиновников.

"Трамп собирался остаться дольше, если бы переговоры продвигались. Однако, поскольку Ким Чен Ын составил четкий план отъезда, Трамп сделал то же самое", — сказали агентству собеседники.

По информации Блумберг, ожидается, что Ким Чен Ын вылетит в КНДР около 16.00 по сингапурскому времени (11.00 мск), то есть, спустя семь часов после начала встречи. Трамп отправится в США в 19.00 по сингапурскому времени (14.00 мск), передает агентство.

Ранее глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан заявлял, что встреча Трампа и Ким Чен Ына, намеченная на 12 июня, может продолжиться и на следующий день.

Во вторник в Сингапуре на острове Сентоса запланирована первая в истории встреча президента США с лидером Северной Кореи. Как ожидается, Трамп и Ким Чен Ын обсудят пути денуклеаризации и мира Корейского полуострова и налаживания отношений между двумя странами.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.