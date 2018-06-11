"Врачи без границ" временно покидают один из районов Йемена

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в Йемене. Архивное фото

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в Йемене. Архивное фото

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Миссия организации "Врачи без границ" (MSF, фр. Médecins sans frontières) временно приостанавливает работу в районе Абс на северо-западе Йемена по соображениям безопасности, заявил глава миссии в стране Жуан Мартинс в микроблоге организации в Twitter.

"MSF временно прекращает свою деятельность в Абсе в Йемене до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность нашего персонала и пациентов", — заявил Мартинс.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.