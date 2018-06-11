Организатора акций протеста в Грузии приговорили к 14-дневному заключению

ТБИЛИСИ, 11 июн – РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил к 14-дневному заключению Звиада Куправа, задержанного за административное правонарушение в ходе митингов в центре Тбилиси, а также еще троих нарушителей порядка, передают грузинские СМИ решение суда.

В понедельник утром МВД сообщило о задержании четверых участников акции, среди них один из организаторов митинга и их главный ведущий Звиад Куправа. Позже МВД задержало еще шестерых, а к вечеру ситуация накалилась, полиция разобрала расставленные на проспекте Руставели палатки. В итоге правоохранители заявили о задержании еще 9 членов акции, в том числе членов оппозиционных партий. При этом информацию о том, что задержан оппозиционный депутат Ника Мелия, в МВД не подтвердили.

В ходе драки школьников из-за множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе.

По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста. Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела. В воскресенье днем акции возобновились.