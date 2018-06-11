Операция по освобождению ливийской Дерны вступила в финальную стадию

КАИР, 11 июн — РИА Новости. Операция Национальной ливийской армии по освобождению от боевиков города Дерна на востоке страны вступила в завершающую стадию, говорится в заявлении официального представителя армии Ахмеда аль-Мисмари.

"Силы ливийской армии задержали много боевиков, также многие были уничтожены… Операция продолжается, но находится уже на завершающей стадии", — говорится в заявлении аль-Мисмари.

В то же время он признал, что идут ожесточенные бои за последние оплоты боевиков в городе. "Террористы используют начиненные взрывчаткой автомобили, боевиков с поясами смертников", — сказал аль-Мисмари. По его словам, такая тактика замедляет продвижение военных.

Ранее ливийские военные призвали жителей Дерны возвращаться в свои дома, расположенные в тех районах города, которые уже были освобождены от боевиков.

Командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в первых числах мая объявил о начале операции по освобождению от террористов города Дерна, находившегося под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. В начале июня ливийские военные заявили об освобождении трех четвертей территории города от террористов. —0-