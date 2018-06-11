Вице-президент Ирака призвал вынести результаты выборов на референдум

БАГДАД, 11 июн — РИА Новости. Вице-президент Ирака Ияд Аляви призвал провести народный референдум, на котором граждане либо одобрят результаты прошедших 12 мая парламентских выборов, либо выскажутся за повторные выборы под наблюдением ООН, говорится в заявлении пресс-службы Аляви, полученном в распоряжение РИА Новости.
Согласно пресс-службе Аляви, Ираку необходимо найти ту форму, которая вернет иракскому народу веру в политический и избирательный процесс путем привлечения его к принятию решения.
Заявление вице-президента было сделано на фоне произошедшего поджога избирательных урн в Багдаде.
Иракский парламент в минувшую среду проголосовал за необходимость проведения ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака в четверг заявила, что обратится с жалобой на принятое парламентом решение.
По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.