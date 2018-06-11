Вице-президент Ирака призвал вынести результаты выборов на референдум

БАГДАД, 11 июн — РИА Новости. Вице-президент Ирака Ияд Аляви призвал провести народный референдум, на котором граждане либо одобрят результаты прошедших 12 мая парламентских выборов, либо выскажутся за повторные выборы под наблюдением ООН, говорится в заявлении пресс-службы Аляви, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Мы видим необходимость в проведении народного референдума, чтобы определить… принять оспариваемые выборы или провести новые выборы в обычных условиях под наблюдением ООН и иракского суда", — заявил вице-президент.

Согласно пресс-службе Аляви, Ираку необходимо найти ту форму, которая вернет иракскому народу веру в политический и избирательный процесс путем привлечения его к принятию решения.

Заявление вице-президента было сделано на фоне произошедшего поджога избирательных урн в Багдаде.

Пожар вспыхнул в воскресенье днем в Багдаде на складе, где хранятся бюллетени для голосования на прошедших в стране парламентских выборах. По данным комитета по безопасности мэрии иракской столицы, на который ссылается телеканал al-Sumaria, полностью выгорели десятки урн с избирательными бюллетенями.

Иракский парламент в минувшую среду проголосовал за необходимость проведения ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака в четверг заявила, что обратится с жалобой на принятое парламентом решение.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.