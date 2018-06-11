В аэропорту Франкфурта-на Майне загорелся аэродромный тягач

Поврежденный в результате возгорания тягача самолет в аэропорту Франкфурта-на-Майне, Германия. 11 июня 2018

Поврежденный в результате возгорания тягача самолет в аэропорту Франкфурта-на-Майне, Германия. 11 июня 2018

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Аэродромный тягач загорелся на территории аэропорта Франкфурта-на-Майне в ФРГ, пострадали шесть человек, сообщает газета FAZ со ссылкой на представителя авиакомпании Lufthansa.

По его словам, тягач должен был подкатить самолет к выходу на посадку, где своего рейса ожидали пассажиры. По не установленным причинам буксир загорелся.

Из-за возгорания на территории аэропорта возникло сильное задымление. Шесть человек получили легкие повреждения дыхательных путей.

На борту самолета, поврежденного в результате возгорания тягача, членов экипажа и пассажиров не было. Пожарные службы оперативно потушили огонь.

По информации властей воздушной гавани, инцидент не повлиял на работу аэропорта.

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