В аэропорту Франкфурта-на Майне загорелся аэродромный тягач

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Аэродромный тягач загорелся на территории аэропорта Франкфурта-на-Майне в ФРГ, пострадали шесть человек, сообщает газета FAZ со ссылкой на представителя авиакомпании Lufthansa.
Из-за возгорания на территории аэропорта возникло сильное задымление. Шесть человек получили легкие повреждения дыхательных путей.
На борту самолета, поврежденного в результате возгорания тягача, членов экипажа и пассажиров не было. Пожарные службы оперативно потушили огонь.
По информации властей воздушной гавани, инцидент не повлиял на работу аэропорта.
Rauchsäule am Frankfurter Flughafen! Flieger und Flugzeugschlepper in Brandhttps://t.co/OqFse4aHFg #Frankfurt #Flughafen #Brand #frankfurtairport #Hessen #Flugzeugschlepper pic.twitter.com/R4yQfKf7sD— extratipp.com (@extratippcom) 11 июня 2018 г.