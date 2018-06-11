ВОЗ объявила о полной победе над малярией в Парагвае

ЖЕНЕВА, 11 июн – РИА Новости. Малярия в Парагвае полностью искоренена, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, CC BY 2.0 / Matt Reinbold Вампиры вокруг: какие животные питаются кровью

Парагвай стал первым за последние 45 лет государством Латинской Америки, которое получило официальный сертификат организации о своем статусе. Ранее ВОЗ объявляла о победе над малярией на Кубе в 1973 году.

В 2016 году ВОЗ определила Парагвай как одну из 21 стран, которые могут избавиться от малярии к 2020 году. В Латинской Америке таких государств остается еще шесть: Белиз, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Мексика и Суринам.