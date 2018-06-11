Выход США из иранской ядерной сделки нанесет удар по ООН, считает эксперт

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение администрацией президента США Дональда Трампа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) нанесет удар по ООН и Совету Безопасности ООН, заявил на полях Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы профессор Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.

"Разрушение СВПД – это удар по ООН и Совету Безопасности Объединенных Наций. Ведь в единогласно принятой резолюции СБ ООН одобрил СВПД и утверждал, что полное осуществление будет способствовать международному миру и безопасности. В документе подчеркнуто, что члены Объединенных наций обязаны в соответствии со статьей Устава ООН "подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их". Администрация Трампа, выйдя из СВПД, проигнорировала решение СБ ООН", — сказал журналистам Сажин.

По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий, принятый 14 июля 2015 года, – это не двустороннее соглашение между Ираном и США, а договоренность шести стран с Ираном. "Развал сделки чреват значительными негативными международными политическими, юридическими, экономическими и военными последствиями", — уверен эксперт.

По мнению Сажина, выход из договора – это удар и по имиджу США, после отказа от СВПД превращающихся в крайне ненадежную сторону международной политики и международного законодательства.

Кроме того, по словам эксперта, разрушение СВПД представляет угрозу и для экономики Евросоюза, так как ЕС после начала процесса снятия с Ирана санкций активно осваивает иранский рынок. У Евросоюза довольно масштабные планы в отношении ИРИ.

"Разрушение СВПД – это путь к эскалации напряженности в ближневосточном регионе и во всем мире. Вышедший из ядерной сделки и возобновивший свою ядерную программу Иран станет еще более ужасным жупелом для США, Израиля, Саудовской Аравии и других иранских оппонентов. Это путь к новому витку конфронтации с Ираном, что чревато не только экономическими потерями, но и реальной возможностью военного конфликта, способного разгореться в крупномасштабную войну", — заключил Сажин.