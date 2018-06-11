Выход США из иранской ядерной сделки нанесет удар по ООН, считает эксперт

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости. Разрушение администрацией президента США Дональда Трампа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) нанесет удар по ООН и Совету Безопасности ООН, заявил на полях Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы профессор Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.
По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий, принятый 14 июля 2015 года, – это не двустороннее соглашение между Ираном и США, а договоренность шести стран с Ираном. "Развал сделки чреват значительными негативными международными политическими, юридическими, экономическими и военными последствиями", — уверен эксперт.
По мнению Сажина, выход из договора – это удар и по имиджу США, после отказа от СВПД превращающихся в крайне ненадежную сторону международной политики и международного законодательства.
"Разрушение СВПД – это путь к эскалации напряженности в ближневосточном регионе и во всем мире. Вышедший из ядерной сделки и возобновивший свою ядерную программу Иран станет еще более ужасным жупелом для США, Израиля, Саудовской Аравии и других иранских оппонентов. Это путь к новому витку конфронтации с Ираном, что чревато не только экономическими потерями, но и реальной возможностью военного конфликта, способного разгореться в крупномасштабную войну", — заключил Сажин.