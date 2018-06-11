Климкин назвал три условия достижения мира в Донбассе

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, каким образом, по его мнению, можно добиться мира в Донбассе.

"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое дело делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом — это путь к миру", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства у себя в Twitter.

Климкин добавил, что "сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины". По словам министра, Киеву необходимо исправить эту ситуацию.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали более 10 тысяч человек.