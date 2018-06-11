Климкин прибыл в Германию на переговоры "нормандской четверки"

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник прибыл в Германию на переговоры нормандской четверки на уровне глав МИД, сообщает украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

Встреча глав МИД Украины, России, ФРГ и Франции запланирована в понедельник в Германии.

"Добро пожаловать в Берлин, министр Павел Климкин! Это ваш 30-й визит в Германию! В ожидании успешного совещания министров в Нормандии", — написал посол, опубликовав фотографию сходящего с трампа самолета Климкина.

Перед отлетом в ФРГ Климкин заявил, что Киев хочет добиться реальной безопасности в Донбассе под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения пленных и выборов в Донбассе, которые будут организованы Украиной и международным сообществом.

Центральной темой встречи станет выполнение минских соглашений, в том числе вопросы скорейшего прекращения огня, разведения сторон и обмена пленными, а также размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН и закрепление на бумаге так называемой "формулы Штайнмайера" (договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса).

Последняя встреча глав МИД нормандской четверки состоялась в феврале 2017 года.