СМИ назвали причину ареста российского судна в Таллине

ТАЛЛИН, 11 июн — РИА Новости. Российский грузовой паром Petersburg, принадлежащий предприятию Black Sea Ferry & Investments, арестован в таллинском порту Пальяссааре для покрытия долгов, сообщил в понедельник портал морских новостей Maritime Bulletin.

По данным портала, судно арестовано как за долги предприятию снабжения судна, так и за долги по выплате зарплаты экипажу. "Паром находится в порту Пальяссааре с конца апреля, поскольку предприятие-собственник собиралось поставить его на ремонт. Сумма долга уже составила 350 тысяч евро, к которым добавился долг по зарплате в размере 30 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Еще один паром того же предприятия — судно "Балтийск" — было арестовано 9 июня в российском порту Усть-Луга за долги по зарплате, отмечает издание. Сумма этой задолженности не обнародована, сообщает Maritime Bulletin.

OOO Black Sea Ferry & Investments — судоходная компания холдинга РЖД, которая занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Черном морях.

Паром Petersburg был построен в Германии в 1986 году. В 2010-м он стал вторым железнодорожным паромом, который начал курсировать на линии Балтийск — Усть-Луга. Он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, может перевозить до 150 пассажиров.