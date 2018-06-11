В Армении председатель Следственного комитета ушел в отставку

ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян заявил в понедельник на встрече с коллективом СК о своей отставке, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Я решил сегодня подать в отставку. Хочу проинформировать об этом всех вас. Хочу поблагодарить всех, с кем 45 лет работал в правовой системе и четыре года — в Следственном комитете… Желаю новому руководству СК успехов, трудовой энергии и профессиональных навыков", — приводит пресс-служба слова Овсепяна.

Он отметил, что за четыре года в Следственном комитете была проделана большая работа. Благодаря законодательному регулированию удалось обеспечить независимость следователей от судов, органов местного самоуправления, губернаторов, правительства, законодательной власти.

О причинах отставки не сообщается.

Овсепян был генеральным прокурором Армении в 1998-1999 и 2004-2013 годах. В 2014 году был назначен главой Следственного комитета.