Контрабандисты выбросили более двух тонны марихуаны у берегов Италии

БЕЛГРАД, 11 июн — РИА Новости. Албанские контрабандисты сбросили в море у берегов Италии 2,5 тонны готовой к употреблению марихуаны и скрылись на скоростном катере в территориальных водах Черногории, передает албанский Тоp Channel со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что в ходе облета территориальных вод Адриатического моря в районе Бриндизи поздно вечером в воскресенье самолет итальянской финансовой полиции Guardia di Finanza обнаружил скоростной катер с грузом в 40 километрах от берега. За подозрительным судном, предположительно вышедшим из албанского порта Влёра, были высланы два полицейский катера.

"Итальянские партнеры передали информацию пограничной полиции Албании в портах Дуррес и Влёра, представители Guardia di Finanza на албанском побережье также были приведены в режим ожидания возвращения катера в территориальные воды. Однако преследуемый катер сбросил груз – 2 тонны 475 килограммов марихуаны, на большой скорости ушел в воды Черногории и оторвался от преследователей", — сообщил телеканал.

Уточняется, что после часа погони черногорская пограничная полиция потеряла контрабандистов из вида.

Полиция Албании в ходе мониторинга с воздуха выявила с начала года до начала июня 23 плантации 2,5 тысячи кустов наркотической конопли. Авиамониторинг албанские полицейские проводят совместно с миссией итальянской финансовой полиции Guardia di Finanza. Италия является крупнейшим рынком сбыта албанской марихуаны, которая доставляется малыми самолетами или через Адриатическое море. Отдельные арестованные партии наркотика в 2017 году измерялись несколькими тоннами.

В конце октября 2017 года бывший президент и экс-глава правительства Албании Сали Бериша прямо обвинил нынешнего премьера страны Эди Раму и кабмин в организации наркоторговли.

Парламент Албании в октябре 2017 года принял решение о лишении депутатского иммунитета члена правящей Социалистической партии, занимавшего ранее пост главы МВД Саимира Тахири. Прокуратура республики подозревает его в участии в организации сети наркоторговли во время пребывания на посту министра внутренних дел с 2013 года по март 2017 года. Лидером международного наркокартеля следствие считает его племянника Моиси Хабилая, ранее арестованного в Италии.

В конце мая в Тиране прошли массовые акции протеста. Митингующие требовали отставки премьера, главы МВД Фатмира Джафая и всего кабмина из-за разгула преступности и коррупции в стране.