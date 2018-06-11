Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации подал в отставку‍

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что подал в отставку, Кабмин намерен рассмотреть заявление в среду.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин", — написал Жебривский в понедельник на своей странице в Facebook.

Президент Украины назначил Жебривского главой Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года.