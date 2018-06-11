В Джелалабаде подорвался террорист-смертник

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. По меньшей мере 10 мирных жителей ранены в результате устроенного смертником взрыва в городе Джелалабад провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Аттуллаха Когьяни (Attullah Khogyani) и медиков.

Ранее в понедельник агентство Пажвак сообщало , что 14 мирных жителей пострадали при взрыве в деревне Мирзадин провинции Нангархар на северо-востоке Афганистана. Также 15 силовиков погибли при нападении талибов в провинции Кундуз на севере Афганистана.

По словам Когьяни, новый взрыв произошел в Джелалабаде: террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в 9.50 по местному времени (8.20 мск) неподалеку от управления образования в Джелалабаде провинции Нангархар. Силы безопасности ликвидировали троих нападавших после 10-минутной перестрелки.

Медики подтвердили, что 10 раненых были доставлены в местную больницу, один человек находится в критическом состоянии. Пока ни одна террористическая организация в стране не взяла ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о перемирии на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

#Jalalabad_Attack_Update — 10 civilians injured as insurgents storm education directorate of Nangarhar province pic.twitter.com/9H8XycZtWx — Shamshad News (@Shamshadnetwork) 11 июня 2018 г.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. По его словам, на время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами.

*Террористическая организация, запрещенная в России