Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о шести нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – четыре раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Повреждения получили 13 жилых домов в Донецке и Горловке.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 116 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.