МИД Китая прокомментировал присоединение Индии и Пакистана к ШОС

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Присоединение Индии и Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предоставило площадку для улучшения отношений между этими странами, заявил глава МИД Китая Ван И, подводя итоги саммита организации.
"Мы знаем, что между Индией и Пакистаном существуют нерешенные исторические конфликты, но исходим из того, что после их присоединения к ШОС мы, может быть, сможем предоставить им более эффективную платформу и возможности для выстраивания двусторонних отношений", — заявил Ван И в эфире телеканала CGTN.
Он напомнил, что присоединение к ШОС требует подписания ряда документов и взятия на себя обязательств. "Самое главное – страны должны поддерживать хорошие отношения, не рассматривать друг друга в качестве оппонентов, а тем более врагов. Подписывая эти соглашения, Индия и Пакистан взяли на себя обязательства выполнять их", — подчеркнул китайский министр.
Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.