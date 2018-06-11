МИД Китая прокомментировал присоединение Индии и Пакистана к ШОС

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Присоединение Индии и Пакистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предоставило площадку для улучшения отношений между этими странами, заявил глава МИД Китая Ван И, подводя итоги саммита организации.

В воскресенье в китайском Циндао завершился очередной саммит ШОС, в котором Индия и Пакистан впервые участвовали в качестве полноправных членов. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.

"Мы знаем, что между Индией и Пакистаном существуют нерешенные исторические конфликты, но исходим из того, что после их присоединения к ШОС мы, может быть, сможем предоставить им более эффективную платформу и возможности для выстраивания двусторонних отношений", — заявил Ван И в эфире телеканала CGTN.

Он напомнил, что присоединение к ШОС требует подписания ряда документов и взятия на себя обязательств. "Самое главное – страны должны поддерживать хорошие отношения, не рассматривать друг друга в качестве оппонентов, а тем более врагов. Подписывая эти соглашения, Индия и Пакистан взяли на себя обязательства выполнять их", — подчеркнул китайский министр.

Ван И отметил, что ШОС выступает в качестве "гигантского колеса", которое помогает продвигать вперед и улучшать отношения между этими двумя странами. "Как результат, это также обеспечит мир и стабильность в регионе. Несмотря на то, что в отношениях между Индией и Пакистаном были взлеты и падения, если мы посмотрим на них в целом, то они, тем не менее, прогрессируют", — заключил китайский министр.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Помимо этого странами-партнерами по диалогу являются Армения, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Турция и Азербайджан.