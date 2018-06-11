В Китае до 24 человек пострадали при взрыве на газопроводе

ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Взрыв на газовой трубе произошел в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, по разным данным, пострадали от 9 до 24 человек, сообщают местные СМИ.

По данным агентства Синьхуа , в воскресенье около 11.20 (6.20 мск) на газопроводе PetroChina в деревне Саньхэ уезда Цинлун возникла утечка газа, которая привела к взрыву и пожару. Газопровод автоматически был перекрыт после взрыва, а пожар удалось потушить лишь к 2.30 в ночь на понедельник.

Как отмечает Синьхуа, в результате ЧП серьезно пострадали девять человек, однако поисково-спасательные работы по-прежнему продолжаются.

В то же время издание ThePaper.cn информирует, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 24 человека, среди госпитализированных трое находятся в критическом состоянии, пять – в крайне тяжелом и еще 16 – в тяжелом.

В июле прошлого года в том же уезде Цинлун при двух взрывах на газовой трубе восемь человек погибли, еще 35 пострадали.