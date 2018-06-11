ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Пилот упавшего в Японии самолета F-15 катапультировался и был спасен, сообщается в Twitter авиабазы "Кадена" ВВС США в Японии.
В свою очередь командование сил США в Японии сообщило в Twitter, что инцидент произошел во время учебного полета.
Утром в понедельник самолет F-15 ВВС США, приписанный к базе Кадэна на Окинаве, упал в море в 80 километрах от города Наха. Предположительно, крушение произошло вскоре после взлета.
F-15C Eagle — американский всепогодный истребитель четвертого поколения.