Трамп – главное наказание для жителей США, считает американский эксперт

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ведущий редактор известного американского журнала The Atlantic Дэвид Фрум назвал Трампа главным наказанием для жителей США, пишет Washington Examiner.
По его словам, американцы должны активизироваться, чтобы смягчить ущерб, который Трамп собирается нанести стране, международным альянсам и безопасности во всем мире.
Высказывания Фрума прозвучали после того, как было опубликовано исследование, которое показало, что 3/4 жителей США не успевают следить за новостями в стране.