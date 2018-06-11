Трамп – главное наказание для жителей США, считает американский эксперт

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ведущий редактор известного американского журнала The Atlantic Дэвид Фрум назвал Трампа главным наказанием для жителей США, пишет Washington Examiner.

"Дональд Трамп является главным наказанием для американцев за то, что они были плохими гражданами. Если ваш ребенок болен, то вы сидите и заботитесь о нем, потому что это ваш долг. Если ваша страна болеет, у вас те же обязанности", — сказал Фрум.

По его словам, американцы должны активизироваться, чтобы смягчить ущерб, который Трамп собирается нанести стране, международным альянсам и безопасности во всем мире.

Высказывания Фрума прозвучали после того, как было опубликовано исследование, которое показало, что 3/4 жителей США не успевают следить за новостями в стране.