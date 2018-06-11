Премьер Ирака прокомментировал пожар в хранилище для бюллетеней

КАИР, 11 июн — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что пожар в хранилище ЦИК в Багдаде, уничтоживший часть урн с бюллетенями с прошедших выборов, является "заговором против страны" и ее демократического выбора.

Пожар вспыхнул в воскресенье днем в Багдаде на складе, на котором хранятся бюллетени для голосования на прошедших в стране парламентских выборах. По данным комитета по безопасности мэрии иракской столицы, на который ссылается телеканал "ас-Сумария", полностью выгорели десятки урн с избирательными бюллетенями.

Как отмечается в распространенном заявлении премьера, пожар совпал с днем, когда террористы группировки "Исламское государство"* захватили Мосул (радикалы захватили Мосул в июне 2014 года).

"Это является заговором против страны и ее курса на демократию", — сказал премьер.

Глава правительства также отметил, что он распорядился усилить охрану хранилищ по всей стране, в которых находятся ящики с бюллетенями с голосования.

Спикер иракского парламента Салим аль-Джабури в связи с пожаром в хранилище ЦИК призвал провести повторные выборы в заксобрание страны.

Иракский парламент в минувшую среду проголосовал за необходимость проведения ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака в четверг заявила, что обратится с жалобой на принятое парламентом решение.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.

* Запрещенная в России террористическая организация