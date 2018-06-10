В Грузии отец убитого подростка продолжит требовать отставки министров

ТБИЛИСИ, 10 июн — РИА Новости. Заза Саралидзе, отец убитого в декабре прошлого года 16-летнего подростка, заявил, что будет ночевать в установленной на проезжей части проспекта Руставели в центре Тбилиси палатке до тех пор, пока его требования об отставке министров не будут выполнены.

Ранее в воскресенье в Тбилиси вновь возобновилась акция протеста с требованием "восстановления справедливости" по делу убитых в декабре прошлого года двух подростков. В митинге принимали участие представители политических партий и их сторонники, в том числе из разных регионов страны. Саралидзе в ходе митинга потребовал отставки главы МВД и министра юстиции. Ближе к вечеру он призвал участников акции помочь установить палатки на проезжей части проспекта Руставели перед зданием парламента. Таким образом, часть митингующих разошлись, однако восстановление автомобильного движения на проспекте невозможно из-за двух установленных палаток.

"Я намерен стоять здесь до конца, до тех пор, пока в стране не будет восстановлена справедливость, пока не задержат всех представленных в моем списке лиц, пока в отставку не уйдут министры", — заявил Саралидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

В ходе драки школьников в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе. По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста, митинги начались 31 мая и длились несколько дней. Митингующие требовали найти виновных до 10 июня.

Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела. Ранее в субботу ведомство заявило о задержании уже второго человека в рамках нового следствия — им стал бывший сотрудник Главной прокуратуры Мирза Субелиани. Ему предъявлено обвинение в недонесении о преступлении. Его родственник был одним из участников драки. Субелиани покинул занимаемую в прокуратуре должность через три дня после убийства — 4 декабря 2017 года. Теперь ему грозит домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Саралидзе утверждает, что вместе с Субелиани о преступлении знали его жена и сын, однако они не задержаны за недонесение о преступлении. Вместе с этим отец убитого подростка напомнил, что ранее предоставил правительству список тех людей, которые, по его мнению, либо причастны к убийству, либо участвовали в "фальсификации расследования".