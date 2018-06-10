В Тбилиси задержали двух человек на акции протеста

ТБИЛИСИ, 10 июн — РИА Новости. Два человека задержаны в центре Тбилиси на фоне проходящих акций протеста с требованием "восстановления справедливости", заявил глава столичной патрульной полиции Темур Купатадзе.

В центре Тбилиси перед зданием парламента возобновилась акция с требованием "восстановления справедливости" под лозунгом "Не убивай!", в ней принимает участие отец убитого в минувшем декабре 16-летнего подростка Заза Саралидзе, представители политических партий и их сторонники, в том числе из разных регионов страны. Саралидзе в ходе митинга потребовал отставки главы МВД и министра юстиции.

"На данном этапе задержаны два человека. Один из них, который предположительно находился в нетрезвом состоянии, словесно оскорбил участников акции", — заявил журналистам Купатадзе.

По его словам, второй задержанный – участник акции. Оба гражданина задержаны за административные правонарушения.

Купатадзе добавил, что, по имеющейся информации, возможны провокации со стороны некоторых общественных группировок, "в этом направлении полиция максимально мобилизована, правоохранители обеспечат порядок на акции".

Перед началом акции МВД распространило специальное заявление, в котором пообещало обеспечить порядок в ходе митинга. Часть проспекта Руставели, где расположен парламент, перекрыта для автомобильного движения. На месте также мобилизованы бригады криминальной полиции.

В ходе драки школьников в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе. По этой причине отец убитого Заза Саралидзе организовал акцию протеста, митинги начались 31 мая и длились несколько дней. Митингующие требовали найти виновных до 10 июня.

Министерство внутренних дел Грузии после шумных акций протеста приступило к повторному расследованию дела. Ранее в субботу ведомство заявило о задержании уже второго человека в рамках нового следствия — им стал бывший сотрудник Главной прокуратуры Мирза Субелиани. Ему предъявлено обвинение в недонесении о преступлении. Его родственник был одним из участников драки. Субелиани покинул занимаемую в прокуратуре должность через три дня после убийства — 4 декабря 2017 года. Теперь ему грозит домашний арест на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Саралидзе утверждает, что вместе с Субелиани о преступлении знали его жена и сын, однако они не задержаны за недонесение о преступлении. Вместе с этим отец убитого подростка напомнил, что ранее предоставил правительству список тех людей, которые, по его мнению, либо причастны к убийству, либо участвовали в "фальсификации расследования".