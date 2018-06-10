Антонов призвал соотечественников в США противостоять "русофобским законам"

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал соотечественников активнее участвовать в политической жизни в США, чтобы там не принимались "русофобские законы".

"Ваша поддержка очень нужна. Вы граждане (США), вы имеет право своим голосом, своим влиянием, а вас много, оказать влияние на политическую жизнь в вашем штате. От того, как вы ее организуете, зависит и ваше благосостояние, и к вам соответственно будут относиться политические структуру того или иного штата. Если же мы будем замыкаться в себе, работать только на себя, не думая о том, как наше влияние можно рефлектировать на политическую ситуацию в штате, а сенатор и конгрессмен придет с вашим месседжем на Капитолий (в конгресс США — ред.), то, я думаю, что мы несколько ограничим свою работу здесь", — заявил Антонов, выступая на форуме соотечественников.

Он признался, что "завидует украинцам, которые очень здорово через своих граждан и связи в сенате проводят русофобские резолюции".

"Помогите же вы, многомиллионная диаспора россиян, которые любят Россию, не допустить того, чтобы принимались такие законы", — добавил посол.